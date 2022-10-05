Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Посол Соединённых Штатов в Грузии Келли Дегнан перестала понимать отношение Тбилиси к Вашингтону. Об этом она 5 октября призналась журналистам.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

Американского дипломата попросили прокомментировать расширение группы депутатов, покинувших правящую партию «Грузинская мечта» и создавших движение «Сила в правде», направленное на критику политики США и Евросоюза.

«От властей идёт сбивающий с толку посыл о связи с теми, которые подрывают партнёрство Грузии и США, а с другой стороны заявления премьер-министра Грузии и других лиц о важности партнёрства между США и Грузией и другими стратегическими партнёрами», — отметила Дегнан.

Она заявила, что считает «дезинформацией» заявления о планах Вашингтона втянуть Грузию в вооружённый конфликт с Россией.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили вышли из «Мечты», заявив, что им в партии не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Вашингтона и Брюсселя. В оппозиции не верят, что это не политический манёвр правящей партии. В октябре к этой группе присоединились ещё пять депутатов.

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