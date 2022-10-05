Донецк, , 15:28 — REGNUM Киевский район Донецка дважды подвергся обстрелам со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Уточняется, что первый обстрел Киевского района Донецка был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм

Также отмечается, что в 15:07 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ещё три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин заявил, что для ответа на удары американского высокоточного оружия необходимо применять «что-то новое».