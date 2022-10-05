Владимир, 5 октября 2022, 15:28 — REGNUM Вторая особая экономическая зона будет создана во Владимирской области, сообщает 5 октября пресс-служба администрации региона.
Проект разработан Минэкономразвития РФ, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С предложением о создании второй особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Владимир» в Киржачском и Александровском муниципальных районах к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину летом 2022 года обратился глава региона Александр Авдеев.
Первая ОЭЗ «Доброград» открыта в регионе в конце 2020 года, её резидентами привлечено 77,1 млн рублей инвестиций.