Владимир, 5 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Вторая особая экономическая зона будет создана во Владимирской области, сообщает 5 октября пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир

Проект разработан Минэкономразвития РФ, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С предложением о создании второй особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Владимир» в Киржачском и Александровском муниципальных районах к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину летом 2022 года обратился глава региона Александр Авдеев.

«Создание этой второй ОЭЗ означает для нас около 18,7 млрд инвестиций, открытие новых производств, создание нескольких тысяч рабочих мест, миллиарды дополнительных налоговых доходов в бюджет. Уже 13 потенциальных резидентов письменно заявили о намерении войти в будущую ОЭЗ. Болеем за успешное прохождение и скорое подписание документа», — отметил губернатор.

Первая ОЭЗ «Доброград» открыта в регионе в конце 2020 года, её резидентами привлечено 77,1 млн рублей инвестиций.