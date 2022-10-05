Париж, 5 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. По словам представителя правительства Франции Оливье Верана, 12% заправок по всей стране сталкиваются с трудностями как минимум по одному виду топлива, передает BFM TV.

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«Когда это было необходимо, нам приходилось тут и там использовать стратегические запасы для снабжения станций», — признал Оливье Веран.

«У нас нет дефицита», — неоднократно заявлял представитель правительства.

«Но напряженность есть, мы можем ее объяснить, и мы считаем, что все сделано для того, чтобы ее разрешить. Паники нет, у нас не кончится бензин», — заявил Оливье Веран.

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