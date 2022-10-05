Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM С 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, в Петербурге вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных граждан. Об этом 5 октября сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Работа по проверке жалоб от мобилизованных и их близких продолжается.

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

Ранее, напомним, заместитель военкома Петербурга Ильфат Абзалов сообщал о восьми вернувшихся гражданах из числа мобилизованных по ошибке.

«По многим обращениям результат ожидается в ближайшее время — наш оперативно созданный Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга реагирует на все заявки, следуя указу и дальнейшим поручениям президента», — пояснил Борис Пиотровский.

Он добавил, что «в случае обнаружения ошибки мы оперативно собираем необходимы документы и организуем возвращение мобилизованного».

Обращения от граждан, считающих, что они мобилизованы ошибочно, или их родственников, аккумулирует Центр управления регионом. Сюда поступают жалобы, которые приходят на страницу губернатора «ВКонтакте», на линию 122, платформу обратной связи, через операторов ОНФ, районные администрации и через сами военкоматы. Каждый случай рассматривается индивидуально.

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