Москва, 5 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на лисичанском направлении до 70 боевиков ВСУ, сообщили 5 октября в Министерстве обороны РФ.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

«На лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

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