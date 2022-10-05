Нальчик, 5 октября 2022, 15:25 — REGNUM Кабардино-Балкария отправила очередную партию обмундирования и других необходимых вещей для воинов, отправленных в войска в рамках частичной мобилизации. Из республики в воинские части послали теплую обувь, спальные мешки и коврики, сообщил глава региона Казбек Коков.
Как отметил глава Кабардино-Балкарии, власти республики намерены увеличить объемы производства на территории региона предметов экипировки для обеспечения мобилизованных не только из региона, но и в целом для 58-й армии. Помимо этого, будет сформирован резерв обмундирования на зимний период.
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