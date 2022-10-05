Нальчик, 5 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария отправила очередную партию обмундирования и других необходимых вещей для воинов, отправленных в войска в рамках частичной мобилизации. Из республики в воинские части послали теплую обувь, спальные мешки и коврики, сообщил глава региона Казбек Коков.

R-19.ru Частичная мобилизация

«Сегодня направляем очередную партию принадлежностей и предметов экипировки нашим бойцам — военнослужащим, призванным из Кабардино-Балкарской Республики в рамках частичной мобилизации. В неё войдут в том том числе 300 пар теплой обуви, столько же спальных мешков и ковриков», — написал Коков в своем телеграм-канале.

Как отметил глава Кабардино-Балкарии, власти республики намерены увеличить объемы производства на территории региона предметов экипировки для обеспечения мобилизованных не только из региона, но и в целом для 58-й армии. Помимо этого, будет сформирован резерв обмундирования на зимний период.