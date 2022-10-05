Москва, 5 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Российские военные массированными ударами уничтожили два танка и восемь боевых бронированных машин ВСУ в Херсонской области. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны России.

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«В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Дудчаны Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 4 октября российскими войсками было уничтожено до 30 бойцов ВСУ в Запорожской области.