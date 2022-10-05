5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Politico о том, что страны Европейского союза договорились о новом пакете антироссийских санкций, в котором предусмотрено введение потолка цен на нефть.

Анна Царькова, , 20:44 — REGNUM Страны Европейского союза договорились о новом пакете антироссийских санкций, в котором предусмотрено введение потолка цен на нефть, сообщает Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Окончательную версию текста, в котором прописаны ограничительные меры против России, утвердят 5 октября.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что продавец устанавливает цену на товар, а не покупатель.

«Ну договорились и договорились! Удачи!» — с сарказмом написала Юлия.

«Бензин по два евро в Европе скоро покажется подарком», — отреагировал Олег В.

«И тут резко снизилась добыча …» — добавил «Портал».

«Они не устают стрелять себе в голову?!» — смеется G. S.

«Мы, я так понимаю, должны согласиться и не обижать Европу?» — с сарказмом задался вопросом Дмитрий Ф.

«Здравый смысл? Не, не слышали!» — пишет Галина.

«Уши им от осла, а не нефть с газом», — добавил Eugene V.

«А что, так можно было? Всё, завтра с соседями пойдём в магазин «потолки устанавливать», — иронизирует Анатолий.

«А как же рука рынка?» — не без сарказма спросил Alexey R.

Эдвард Хоппер. Заправочная станция. 1940

«Смешная Европа: их хотелки никто исполнять не собирается», — комментирует Наталия Ч.

«Новости из параллельной реальности… Они не в том положении, чтобы цены на энергоносители диктовать… Ждём зимы. Ведём наблюдение», — отметила Екатерина.

«Ну будут покупать ту же российскую нефть у других стран по бешеным ценам… Ежики плакали, но продолжали есть кактус», — смеется Наталья С.

«Покупатели со своими потолочными хотелками, а ничего, что продавец вас с потолка под пол опустит… Так резко опустит, что готовы будете купить по любой заоблачной цене. У ЕС идиотизм по придумыванию потолков и пакетов достиг крайней точки его проявления», — отреагировала Елена.

«Бессмысленно водителю диктовать заправке цены. В рыночных условиях цены диктует продавец, а не покупатель», — написал Ztmobil.

«Ну теперь осталось купить нефть по этой цене», — смеется Van.

«Если англосаксы введут потолок цен на нефть для России, то это рикошетом ударит и по саудитам, и по остальным игрокам ОПЕК+. Они хотели запретить РФ и продавать нефть в другие страны, но сокращение добычи нефти рисует для них такие мрачные горизонты, что они сами оказались в западне. Чем быстрее они пляшут с санкциями против России, тем быстрее затягивают петли на своих шеях. Только на своем горьком опыте они познают цену своих просчетов и ошибок. Русофобия очень дорого обходится», — подытожила Татьяна.

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