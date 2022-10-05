Анна Царькова, 5 октября 2022, 20:44 — REGNUM Страны Европейского союза договорились о новом пакете антироссийских санкций, в котором предусмотрено введение потолка цен на нефть, сообщает Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.
Окончательную версию текста, в котором прописаны ограничительные меры против России, утвердят 5 октября.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что продавец устанавливает цену на товар, а не покупатель.
«Ну договорились и договорились! Удачи!» — с сарказмом написала Юлия.
«Бензин по два евро в Европе скоро покажется подарком», — отреагировал Олег В.
«И тут резко снизилась добыча …» — добавил «Портал».
«Они не устают стрелять себе в голову?!» — смеется G. S.
«Мы, я так понимаю, должны согласиться и не обижать Европу?» — с сарказмом задался вопросом Дмитрий Ф.
«Здравый смысл? Не, не слышали!» — пишет Галина.
«Уши им от осла, а не нефть с газом», — добавил Eugene V.
«А что, так можно было? Всё, завтра с соседями пойдём в магазин «потолки устанавливать», — иронизирует Анатолий.
«А как же рука рынка?» — не без сарказма спросил Alexey R.
«Смешная Европа: их хотелки никто исполнять не собирается», — комментирует Наталия Ч.
«Новости из параллельной реальности… Они не в том положении, чтобы цены на энергоносители диктовать… Ждём зимы. Ведём наблюдение», — отметила Екатерина.
«Ну будут покупать ту же российскую нефть у других стран по бешеным ценам… Ежики плакали, но продолжали есть кактус», — смеется Наталья С.
«Покупатели со своими потолочными хотелками, а ничего, что продавец вас с потолка под пол опустит… Так резко опустит, что готовы будете купить по любой заоблачной цене. У ЕС идиотизм по придумыванию потолков и пакетов достиг крайней точки его проявления», — отреагировала Елена.
«Бессмысленно водителю диктовать заправке цены. В рыночных условиях цены диктует продавец, а не покупатель», — написал Ztmobil.
«Ну теперь осталось купить нефть по этой цене», — смеется Van.
«Если англосаксы введут потолок цен на нефть для России, то это рикошетом ударит и по саудитам, и по остальным игрокам ОПЕК+. Они хотели запретить РФ и продавать нефть в другие страны, но сокращение добычи нефти рисует для них такие мрачные горизонты, что они сами оказались в западне. Чем быстрее они пляшут с санкциями против России, тем быстрее затягивают петли на своих шеях. Только на своем горьком опыте они познают цену своих просчетов и ошибок. Русофобия очень дорого обходится», — подытожила Татьяна.
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