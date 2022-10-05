Берлин, , 15:21 — REGNUM Правительство Германии ошиблось в том, что не создало необходимую инфраструктуру для импорта газа. Об этом 5 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью испанской газете El Pais.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в неспособности создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков со дня на день», — сказал Шольц.

Он добавил, что следует возобновить работу над приостановленным в 2019 году проектом доставки газа из Алжира в Центральную Европу через Португалию, Испанию и Францию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что Германия готова к зиме без российского газа.

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