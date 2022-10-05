Донецк, , 15:25 — REGNUM Три человека погибли в результате обстрела Кировского района Донецка киевскими боевиками. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 5 октября в своём телеграм-канале.

Жилой дом в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Ранее он сообщил о гибели женщины неподалёку от Дворца культуры имени Абакумова и гибели мальчика 2005 года рождения в посёлке Старомихайловка.

«По уточнённым данным, число жертв после обстрела пос. Абакумова в Кировском районе возросло до трёх человек. Анкетные данные погибших уточняются», — написал Кулемзин.

В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о повреждении в результате обстрела здания городской больницы №25.

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