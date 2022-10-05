Москва, 5 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Очевидно, что последствия энергетического кризиса для экономики Европы будут очень болезненными, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Gazprom.ru Транзит газа

«Единственным выходом из кризиса являются отказ от антироссийских санкций, восстановление поврежденных газопроводов Северный поток и ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Однако возможностей для достижения данных факторов в ближайшие полтора десятилетия вряд ли возможно.

Это будет означать постепенную деиндустриализацию европейских стран, обнищание населения и снижение политической и экономической значимости Европы в мире», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, траты Евросоюза на борьбу с кризисом из-за снижения поставок газа из России и роста цен на него могут превысить 1 трлн евро.

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