Москва, 5 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают нести потери в Запорожской области. За сутки российскими войсками было уничтожено до 30 бойцов ВСУ. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В ведомстве указали, что националисты были ликвидированы в результате ракетного удара по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Ровнополье. Также уничтожены семь единиц автомобильной техники.

«На андреево-криворожском направлении подразделения российской армии удерживают занимаемые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 октября, киевские нацисты в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики потеряли убитыми до 40 человека личного состава. Также за последние сутки союзные войска уничтожили в ДНР: реактивную систему залпового огня «Ураган», две огневые позиции минометных расчетов, три бронемашины и два беспилотника.

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