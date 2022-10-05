Уфа, 5 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Подозреваемый в получении взятки начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов г. Уфы заключен по стражу. Об этом 5 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

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По версии следствия, летом 2021 года женщина попросила супругу подозреваемого освободить ее сына от призыва и прохождения военной службы за взятку.

В материалах дела указано, что с июня по сентябрь 2021 года она через посредника передала фигуранту уголовного дела 170 тысяч рублей.

«После чего подозреваемый организовал прохождение медицинской комиссии, по результатам которого молодой человек был освобождён от призыва на военную службу и зачислен в запас», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по данному факту в отношении 54-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что Ленинский районный суд г. Уфы постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток (до 30 ноября 2022 года).