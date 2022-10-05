Брянск, 5 октября 2022, 15:12 — REGNUM Брянскими учителями воспитаны выдающиеся представители различных профессий и направлений деятельности. Об этом 5 октября в поздравлении с Днём учителя напомнил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона перечислил знаменитых земляков, окончивших в разные годы брянские школы. Это конструктор ракеты-носителя «Ангара», генеральный директор научно-космического центра имени Хруничева Алексей Варочко, академики РАН и ректоры ведущих медицинских вузов страны Евгений Шляхто и Пётр Глыбочко. Сельскую школу в Меленске окончили народный артист России, ведущий актёра МХАТ имени Горького Михаил Кабанов и Герой РФ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Олимпийский чемпион Александр Большунов ходил в школу в Севском районе, именем Артёма Осипенко назван Дворец единоборств в Брянске.
Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске открыт свой образовательный «Сириус» — региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.