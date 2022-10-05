Брянск, 5 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Брянскими учителями воспитаны выдающиеся представители различных профессий и направлений деятельности. Об этом 5 октября в поздравлении с Днём учителя напомнил губернатор Александр Богомаз.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Глава региона перечислил знаменитых земляков, окончивших в разные годы брянские школы. Это конструктор ракеты-носителя «Ангара», генеральный директор научно-космического центра имени Хруничева Алексей Варочко, академики РАН и ректоры ведущих медицинских вузов страны Евгений Шляхто и Пётр Глыбочко. Сельскую школу в Меленске окончили народный артист России, ведущий актёра МХАТ имени Горького Михаил Кабанов и Герой РФ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Олимпийский чемпион Александр Большунов ходил в школу в Севском районе, именем Артёма Осипенко назван Дворец единоборств в Брянске.

«Врачи, строители, деятели культуры и спортсмены — все, кто прославляет и укрепляет мощь и величие нашей России — это ваши воспитанники, уважаемые педагоги! Низкий вам поклон и слова глубокой признательности, дорогие учителя, за ваш созидательный труд, колоссальное терпение, мастерство и вклад в приумножение славных профессиональных традиций! С праздником, с Днём учителя!» — поздравил педагогов губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске открыт свой образовательный «Сириус» — региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.