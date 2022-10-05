Москва, , 15:12 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) России уничтожили массированным огневым поражением свыше 90 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 5 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 90 [киевских] военнослужащих и семь единиц бронетехники», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что артиллерийским огнем в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы киевских нацистов общей численностью более 20 боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что киевские боевики намеренно бьют по инфраструктурным объектам города, которые должны быть восстановлены.