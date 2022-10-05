Москва, , 15:16 — REGNUM Российские военные уничтожили ракетным ударом ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2» для ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщает 5 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

БПЛА Bayraktar TB2, Турция Василий Иванов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что высокоточный удар оперативно-тактической ракетой «Искандер» нанесён по военному аэродрому «Вознесенск» в Николаевской области. В результате уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2» турецкого производства.

Кроме того, у села Мураховка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

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