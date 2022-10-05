Москва, , 15:10 — REGNUM Предложенная Россией и Турцией схема использования платежной системы Troy представляется рабочей, хотя и может потребовать каких-то законодательных изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Карты «Мир» Sdelanounas.ru

«Основное отличие от использования карт «Мир» в том, что система Troy и операции в ней контролируются Турцией.

Поэтому в данном случае не требуется взаимодействие турецких банков с Национальной системой платёжных карт (НСПК), и США будет сложнее предъявить тем претензии.

В то же время надо отметить, что система Troy сама сотрудничает с некоторыми международными системами, например, американской Discover.

Поэтому у США теоретически есть рычаги давления на нее, если сочтут, что эта система содействует обходу антироссийских санкций.

Поэтому, скорее всего, данная схема не является полностью свободной от санкционных рисков», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция начали переговоры по возможности использования турецкой платежной системы Troy.

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