Москва, , 15:10 — REGNUM До 100 военнослужащих ВСУ уничтожили российские войска в Харьковской области. Об этом сообщает 5 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Харьковская область, по дороге в Купянск Марина Захарова © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что на купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка, нанесены ракетные удары по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ.

В результате уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.

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