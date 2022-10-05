Москва, 5 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. МВД России предложило присвоить новым регионам страны коды автономеров, которые ранее принадлежали упразднённым субъектам. Проект приказа опубликован на портале проектов правовых актов.

Gibdd-mreo-moscow.ru Госномер автомобиля

В документ предлагается для регистрации транспортных средств в Донецкой Народной Республике присвоить цифровой код 80; в Луганской Народной Республике — 81; в Херсонской области — 84; в Запорожской области — 85.

Ранее данные цифровые коды использовались в регионах, которые впоследствии были упразднены. 80 принадлежал Агинскому Бурятскому автономному округу, который стал частью Забайкальского края; 81 — Коми-Пермяцкому АО (сейчас — Красноярский край); 84 – Таймырскому АО (вошёл в состав Красноярского края); 85 - Усть-Ордынскому Бурятскому АО (вошёл в состав Иркутской области).