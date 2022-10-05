Кострома, , 15:11 — REGNUM Муниципальные и частные перевозчики, обслуживающие костромские маршруты, продолжают пропускать рейсы после заключения новых контрактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Андрей Елисеев.

Остановка общественного транспорта в Костроме

«Первые проверки показали, что в настоящее время они не выполняют 10-15% рейсов. Причем, это касается всех перевозчиков. Страдают и дневные, и вечерние рейсы. Больше всего трудностей на заволжском направлении — автобусах №15,57, 65,66. На левом берегу пропуски есть по маршрутам №7,23,49»

Перевозчики объясняют пропуски нехваткой водительского состава. Дефицит специалистов, по оценкам Елисеева, составляет 30%.

«Дефицит сейчас достаточно серьёзный, около 30%. Водители уходят в другие сферы — на стройки, грузоперевозки. В основном они недовольны уровнем зарплаты. Но это не освобождает перевозчиков от ответственности. Мы их штрафовали, штрафуем, и будем штрафовать», — добавил Елисеев.

Напомним, ранее администрация заключила новые договоры на обслуживание маршрутов. Их срок действия — с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года. После этого в городе обещают провести транспортную реформу. В новых контрактах расширены возможности для штрафования перевозчиков. Теперь их будут наказывать рублем не только за процент неисполнения рейсов, но и отдельно за грязь в салонах, неработающие терминалы и невыезды в город в вечернее время. Вероятно, перспектива увеличения штрафных санкций не пугает организации — в некоторых автобусах продолжают переводить оплату за проезд на карты водителей.

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