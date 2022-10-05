Кострома, 5 октября 2022, 15:11 — REGNUM Муниципальные и частные перевозчики, обслуживающие костромские маршруты, продолжают пропускать рейсы после заключения новых контрактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника управления городского пассажирского транспорта Андрей Елисеев.
Перевозчики объясняют пропуски нехваткой водительского состава. Дефицит специалистов, по оценкам Елисеева, составляет 30%.
Напомним, ранее администрация заключила новые договоры на обслуживание маршрутов. Их срок действия — с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года. После этого в городе обещают провести транспортную реформу. В новых контрактах расширены возможности для штрафования перевозчиков. Теперь их будут наказывать рублем не только за процент неисполнения рейсов, но и отдельно за грязь в салонах, неработающие терминалы и невыезды в город в вечернее время. Вероятно, перспектива увеличения штрафных санкций не пугает организации — в некоторых автобусах продолжают переводить оплату за проезд на карты водителей.
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