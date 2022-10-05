Москва, 5 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Возобновление поставок российского газа через Австрию можно считать умеренно позитивным, но ожидаемым событием, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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«В сентябре объём поставок через данный маршрут составлял около 15 млн кубометров в сутки, что является достаточно небольшим в масштабах Газпрома и тем более европейского рынка объёмом.

Стоит отметить также, что в настоящее время позитивом для Газпрома могло бы стать лишь восстановление экспорта через один из неработающих на данный момент газопроводов («Ямал-Европа» или часть транзита через территорию б. УССР).

Но надежд на реализацию подобного сценария сейчас мало», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российского газа через территорию Австрии возобновлены, информация опубликована телеграм-канале компании «Газпром».

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