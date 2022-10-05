Казань, , 15:50 — REGNUM В 2023 году в Татарии состоится XX чемпионат России по пахоте. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Татария примет чемпионат России по пахоте Tatarstan.ru

Главе Татарии Рустаму Минниханову 5 октября генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов вручил символ открытого чемпионата России по пахоте — плуг. Мероприятие прошло в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень 2022».

Татария принимает участие во всероссийских соревнованиях по пахоте с 2016 года. В августе 2022 года чемпионат прошел в Ленинградской области. Представитель из Татарии занял 7 место.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста экспорта продукции АПК из России до конца 2022 года сохранятся на уровне 15−17%.

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