Астана, 5 октября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Казахстан пока не может прекратить использовать уголь. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 5 октября на встрече с общественностью в Павлодарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«В энергобалансе нашей страны важное место занимает уголь. Это более 70%, — сказал глава республики. — Отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует».

Токаев отметил, что в настоящее время и в Европе стали возвращаться к использованию угля. При этом он считает важным использовать технологии, которые позволят максимально сократить выбросы.

«Более того в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства», — добавил президент.

Напомним, в сентябре в Казахстане ввели запрет на вывоз угля за границу на автомобилях, чтобы не допустить дефицита в период, когда население закупает топливо на зиму. В 2020 и 2021 году в Казахстане осенью выстраивались длинные очереди за углём.