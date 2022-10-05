Ярославль, 5 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославле заключили контракт на проектирование и строительство корпуса детской больницы. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства области.

Правительство Ярославской области Проект нового корпуса областной детской клинической больницы в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ярославле на Тутаевском шоссе планируют построить стационарный корпус для областной детской клинической больницы. Пятиэтажное здание будет рассчитано на 160 коек. На проектирование и строительство объекта выделили 2,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Контракт на работы уже заключён.

«На 2022–2023 годы запланирована разработка ПСД, далее до 2025 года — строительство», — рассказал заместитель председателя Правительства региона Виктор Неженец.

В новом здании разместят отделения реанимации, интенсивной терапии, эндоскопических исследований, восстановительного лечения, функциональной диагностики, гематологии, стационар онкологии и химиотерапии. Также планируется организовать нефрологическое, эндокринологическое, пульмонологическое и педиатрическое отделения.

Отметим, в проекте предусмотрят создание кислородно-газификационной станции, блока резервного электроснабжения, ограждения по периметру участка, парковок.