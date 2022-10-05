Донецк, 5 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Киевские боевики намеренно бьют по инфраструктурным объектам Донецка, которые должны быть восстановлены. Об этом мэр города Алексей Кулемзин заявил 5 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

По его словам, ВСУ наносят планомерные повторные удары по объектам, включённым в программу восстановления. Тому есть подтверждения.

«Речь идет исключительно о мирных объектах, жилых домах, объектах инфраструктуры», — отметил Кулемзин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка рассказал о массированном ночном обстреле Донецка.

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