Самара, , 15:08 — REGNUM Вопросы развития исторической части города Самары рассмотрели на совещании в правительстве Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Самара (с) Пресс-служба Администрации Самарской области

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова, в Самаре есть примеры реализации успешных проектов восстановления исторических зданий за счет частных инвесторов, без привлечения бюджетного финансирования, при этом такие случаи являются единичными.

Он также сообщил, что реновация исторического центра является давно назревшей задачей.

«Для нас крайне важно сохранить уникальную историческую атмосферу, сделать эту часть города центром притяжения для туристов, защитить объекты культурного наследия. Мы не допустим застройки исторической части Самары высотками, вся деятельность здесь будет осуществляться в строгом соответствии с принятыми градостроительными регламентами. В то же время, необходимо продумать, как сделать эту часть города привлекательной для инвесторов», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Сообщается, что в Самаре составлен список исторически ценных градоформирующих объектов регионального значения. Председатель областного правительства поручил провести анализ правовых основ сохранения таких объектов, а в случае необходимости подготовить дополнительно нормативные акты.

«Нам всем небезразлично, как будет выглядеть и развиваться город. При этом объекты, которые, возможно, не имеют большой ценности, будучи включенными в перечень, законсервируют развитие старого центра на долгие годы. Считаю, что это нанесет большой ущерб развитию города», — отметил первый вице-губернатор.

На совещании были рассмотрены вопросы расселения жилых домов, которые находятся в зоне влияния метрополитена в связи со строительством новой станции «Театральная».

Отмечается, что власти намерены в ближайшее время обсудить развитие этой территории с представителями общественности.

«Дело в том, что, в соответствии с действующим законодательством, использование этих помещений как жилых зданий исключено. В то же время, в них могут быть размещены объекты туристические объекты, учреждения досуга и общественного питания. По итогам консультаций с градозащитниками и просто неравнодушными жителями Самары на этой территории планируют отработать и применить механизмы реновации исторических кварталов», — сообщает пресс-служба.