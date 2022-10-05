Кабул, 5 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В столице Афганистана на коммерческом рынке в районе Котае-Санги произошёл пожар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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По данным источников, огонь вспыхнул утром 5 октября в «Ахмади Трейд Маркет» в Кабуле. Причина возгорания ещё не установлена.

Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по поводу произошедшего.

Напомним, торговый рынок Ахмади расположен рядом с несколькими другими крупными торговыми рынками в Котае-Санги, который является одним из крупнейших торговых центров на западе Кабула.