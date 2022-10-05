Джакарта, , 14:58 — REGNUM Заместитель председателя совета региональных представителей Индонезии Султан Б. Наджамудин приветствовал председателя Совфеда России Валентину Матвиенко в аэропорту Сукарно-Хатта в Индонезии, сообщает издание Harian Bhirawa.

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«Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Россией», — заявил Султан Б. Наджамудин.

Совет региональных представителей Индонезии продолжит стремиться к расширению двустороннего сотрудничества с Россией, особенно связанного с инвестициями в регионе. Совет оптимистично настроен в отношении расширения двустороннего сотрудничества между Индонезией и Россией.

«Мы пользуемся очень коротким временем, чтобы показать, что стратегическая повестка дня всегда должна поддерживаться и выстраиваться совместно с Россией. Потому что наши отношения были очень долгими, которые были построены нашим первым президентом», — объяснил индонезийский политик.

По словам Султана Б. Наджамудина, в связи с экономическим развитием Индонезии Россия должна иметь возможность выступать в качестве стратегического партнера.

«Сегодняшняя глобальная политика, включая мировую экономику, находится под сильным влиянием крупных стран, одной из которых является Россия. Поэтому Россия должна быть в состоянии стать стратегическим партнером для наших экономических интересов», — пояснил Султан Б. Наджамудин.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Совфеда во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко посетит с визитом Индонезию, где примет участие в восьмом саммите спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20).

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