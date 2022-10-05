Париж, 5 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Знаменитые французские актрисы, включая Жюльет Бинош и Марион Котийяр, обрезали волосы в знак протеста против смерти молодой иранки Махсы Амини, которая умерла в то время, как находилась под стражей, как передает агентство Reuters.

David Alexander Elder Марион Котийяр

22-летняя Амини была задержана 13 сентября в Тегеране за «неподобающий» вид и умерла через три дня в больнице, что вызвало волну протестов, в которых погибло более 130 человек, по данным правозащитных групп. Протесты были поддержаны в мировых столицах, включая Лондон, Париж, Рим и Мадрид.

«За свободу», — сказала Бинош, отрезая густую прядь волос и поднося их к камере.

К Бинош присоединились другие французские актрисы и певицы первой величины, такие как Изабель Юппер и Изабель Аджани, которые отрезали себе волосы в видеоролике под итальянскую песню протеста «Bella ciao», переведенную на фарси. Ролик был размещен в соцсети в аккаунте soutienfemmesiran (Поддержка для женщин Ирана).

«Иранские женщины ждут поддержки от международного сообщества. Это прекрасный способ показать такую поддержку, — сказал агентству Reuters французский адвокат Ришар Седийо, инициатор акции. — Это лишь первый шаг, я надеюсь, что все в мире последуют за ним, не только актрисы, но и все остальные. Мужчины тоже могут обрезать волосы. Я думаю, так и будет».

Адвокаты, знаменитости и другие женщины во Франции последовали этому примеру.