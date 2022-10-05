Донецк, 5 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны киевских карателей. Об этом 5 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Отмечается, что боевики ВСУ осуществили обстрел Ясиноватой в 14:43 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 122 мм.

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