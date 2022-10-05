Астана, 5 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Павел Котов проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в матче второго круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:7 (5:7).

(сс)Falkenpost Теннис

Котов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и 3 из 6 брейков.

В четвертьфинале круге турнира Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия).