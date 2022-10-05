Москва, 5 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Поведение потребителей банковских услуг в России в текущих условиях вполне объяснимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Золото

«Привычный инструмент ограничения рисков и повышения доходности сбережений — валютные депозиты, больше не может сейчас выполнять прежние функции.

Рубль довольно сильно смотрится по отношению к доллару и евро и пока не просматривается, как тенденция превышения валюты над спросом на внутреннем рынке может быть переломлена. Да и ставки по валютным вкладам близки к нулю.

В то же время сохраняются значительные риски того, что валютные сбережения не получится из банков забрать в случае, если санкции против России будут расширены или будут ужесточены внутренние правила валютного обращения.

Одновременно банки снижают вслед за ставкой ЦБ РФ свои ставки по депозитам в рублях, что заставляет вкладчиков искать альтернативные варианты вложения и их взор обращается к металлическим счетам.

Но, во-первых, в ситуации масштабного мирового кризиса драгоценные металлы также могут сильно подешеветь.

Во-вторых, даже самые очищенные от дополнительных расходов, связанных с хранением металла, обезличенные металлические счета (ОМС) всё равно включают в себя стоимость услуг банка. И в свете этого ваш доход в итоге может оказаться отрицательным.

Впрочем, сейчас такой период, что риски любых инструментов существенно возросли. Поэтому главное правило — не складывать все яйца в одну корзину, максимально диверсифицируя вложения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России банки отмечают возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС), преимущественно в золоте.

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