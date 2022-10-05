Вена, , 14:57 — REGNUM Российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком прибыла на переговоры альянса ОПЕК+ в Вену.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участники переговоров обсудят возможность нового сокращения добычи нефти. По информации СМИ, речь пойдёт о снижении добычи на 1-2 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАЭ, предположительно, поддержат сокращение добычи нефти, которое предложили Саудовская Аравия и Россия. США и другие западные страны выступают против этого.

Читайте также: ОАЭ намерены выступить за сокращение нефтедобычи на заседании ОПЕК+