В МВД афганских талибов* подтвердили факт взрыва в здании министерства
*талибов — запрещённая в России организация
Кабул,
5 октября 2022, 14:50 — REGNUM Абдул Нафи Такур, представитель министерства внутренних дел Афганистана, заявил, что взрыв произошёл в мечети министерства. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Взрыв
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Очевидцы с места происшествия рассказали, что среди молящихся присутствовало много представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте также: В здании МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле произошёл взрыв
Представитель МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сообщил подробностей о характере взрыва и возможных жертвах. Такур отметил, что расследование инцидента начато, подробности будут объявлены позже.
История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.