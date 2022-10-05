* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Абдул Нафи Такур, представитель министерства внутренних дел Афганистана, заявил, что взрыв произошёл в мечети министерства. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Очевидцы с места происшествия рассказали, что среди молящихся присутствовало много представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В здании МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле произошёл взрыв

Представитель МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сообщил подробностей о характере взрыва и возможных жертвах. Такур отметил, что расследование инцидента начато, подробности будут объявлены позже.