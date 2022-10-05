Харьков, Украина, 5 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Харьковской области ликвидировали 23-летнего ирландского наёмника Рори Мейсона, пишет британская газета The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным СМИ, Мейсон служил в «Интернациональном легионе» ВСУ, его убили 28 сентября в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на луганском направлении в составе киевских войск до 70% личного состава — наёмники из стран Европы, заявили в МВД ЛНР.