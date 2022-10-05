Владикавказ, , 14:49 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность подпольного цеха по разливу алкоголя. Его организовал в своем домовладении житель села Ново- Георгиевское Моздокского района. Сотрудники полиции изъяли около 3,5 тыс. бутылок спиртосодержащей продукции, на которых были этикетки известных российских брендов. Против владельца контрафактного производства было возбуждено уголовное дело, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

Алкоголь Dermalatlas.ru

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 1 млн рублей. Контрафакт собирались продавать под видом алкоголя премиум-класса. Однако экспертиза показала, что разлитая по бутылкам жидкость не соответствует требованиям ГОСТа.

«Злоумышленник, используя поддельные этикетки и схожую с оригинальной тару, позиционировал незаконно произведенный алкоголь как продукцию известных российских брендов», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время по делу ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.