Тбилиси, 5 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, проходящий лечение в медцентре «Вивамеди» в Тбилиси, не будет принимать лекарства до завершения экспертизы о состоянии его здоровья. Об этом рассказал журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«По сравнению со вчерашним днём ситуация улучшилась, но в целом положение сложное. Это то, что касается состояния здоровья. Он отказался принимать лекарства, но не в знак протеста», — сообщил Хачапуридзе.

По его словам, Саакашвили считает бессмысленным принимать препараты, пока не получит отчёт о состоянии здоровья. Кроме того, как сказал адвокат, экс-президент якобы не может принимать пищу из—за болей.

Стоит отметить, что 4 октября состояние здоровья Саакашвили обследовал невролог из США Шахин Лакхан. Он побещал дать заключение на следующий день. Другого американского врача — судмедэксперта Джеймса Коби — к Саакашвили не пускают, так как минздрав Грузии не разрешил ему заниматься медицинской практикой в республике.