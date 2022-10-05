Донецк, 5 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского киевского режима обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:29 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевские боевики стали активно обстреливать Запорожскую теплоэлектростанцию.