Москва, , 14:46 — REGNUM Некоторое превышение предложения на рынке жилья в России над спросом носит временный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«Потребители сейчас повышено-тревожны из-за сложной внешнеполитической обстановки и переходных процессов в экономике.

В свете этого многие не спешат с покупкой жилья, что и приводит к росту сроков экспозиции квартир на вторичном рынке. Также часть собственников и арендаторов квартир в крупных городах покинули страну и сейчас часть этих квартир выброшена на рынок.

Но стратегия российских властей относительно рынка жилья остается прежней. Строительная отрасль рассматривается как один из главных локомотивов экономики, замедление которого потянет за собой многие другие сектора.

В свете этого можно ожидать новых пакетов стимулирующих мер. В частности, они могут быть направлены на поддержку граждан, задействованных в СВО, а также беженцев и жителей новых присоединенных к России территорий.

Вероятно, будет и субсидирование ставок, и увеличение налоговых вычетов, возможно, какие-то еще меры», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в России спрос на покупку жилья будет падать, и преодолеть эту тенденцию получится только после возвращения общества к норме.

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