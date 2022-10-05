Берлин, 5 октября 2022, 14:46 — REGNUM Берлин получил составленную Варшавой ноту с требований репараций, заявил 5 октября представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на пресс-конференции правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября МИД Польши направил официальную ноту Германии, в которой было предложено выплатить около $1,3 трлн в качестве репараций за материальный и иной ущерб, нанесенный Германией Польше в период 1939–1945 годов.
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