Берлин, , 14:46 — REGNUM Берлин получил составленную Варшавой ноту с требований репараций, заявил 5 октября представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на пресс-конференции правительства.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Да, нота была получена в министерстве внутренних дел. И мы изучим её. Наша содержательная позиция по репарациям известна — министр иностранных дел вчера в Варшаве её выразила. В какой форме последует ответ, будет решено в результате изучения», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября МИД Польши направил официальную ноту Германии, в которой было предложено выплатить около $1,3 трлн в качестве репараций за материальный и иной ущерб, нанесенный Германией Польше в период 1939–1945 годов.

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