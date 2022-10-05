Белозёрский район, Курганская область, , 14:43 — REGNUM В Курганской области скоро откроется историко-этнографический комплекс «Казачья усадьба». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Интерьер казачьей усадьбы Пресс-служба губернатора Курганской области

В селе Рычково Белозерского района поставлен дом из рубленого бревна, интерьер сруба воссоздан по канонам казачьего быта. Здесь две печи, одна из которых особенная — русская круглая, манекены в казачьей одежде. Сейчас идёт реставрация предметов быта, которые были собраны из музеев и переданы из личных коллекций жителей Зауралья.

Отмечается, что кроме данного этнографического комплекса в Белозерском районе начнётся реконструкция и восстановление ещё нескольких исторических объектов.