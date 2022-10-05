Киров, , 15:49 — REGNUM По факту происшествия на железной дороге, в результате которого пострадала женщина, в Кировской области организовали проверку. Об этом 5 октября сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 4 октября 2022 года на станции Лянгасово грузовым поездом была травмирована женщина, которая шла вдоль железнодорожных путей. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу в города Кирова.

Машинист поезда применил для предотвращения наезда экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но травмирования пешехода избежать не удалось.

Ранее ИА REGNUM передавало, электропоезд насмерть сбил пешехода, который шел вдоль железнодорожных путей у станции Чолово Лужского района Ленинградской области, из-за чего произошла задержка пригородного сообщения.

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