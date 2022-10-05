Калининград, , 14:42 — REGNUM Глава Федерации тяжёлой атлетики Калининградской области Кирилл Сутыка, мобилизованный в Вооружённые силы РФ, заявил, что даже не пытался получать отсрочку или прятаться. Об этом 5 октября сообщает «Матч ТВ».

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

«Я мобилизованный. Отсрочки у меня нет никакой, а прятаться или придумывать что‑то ещё — это не моё кредо», — сказал Сутыка.

Он сообщил, что будет проходить службу сержантом морской пехоты Балтийского флота. По его словам, звание сержанта было присвоено ему за образцовое выполнение воинских обязанностей.

Также Сутыка рассказал, что отрицательно относится к тому, что Минспорт РФ составляет списки спортсменов сборной России, резерва и тренерского состава для отсрочки.

«Спортсмены стоят десятерых обычных люде. Особенно из лёгкой атлетики и единоборств будут полезны ребята в Вооружённых силах РФ», — отметил он.

По словам Сутыки, из федерации не он один был призван, но остальных отправили домой из‑за неподходящей воинской специальности.

Исполнять обязанности главы Федерации тяжёлой атлетики Калининградской области будут все члены президиума организации, добавил он.