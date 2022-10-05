Тегеран, 5 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Импорт нефти из Ирана в Афганистан был продлён еще на четыре месяца. Иранские СМИ сообщили со ссылкой на Мохаммада Махди Джаванмарда Касаба, экономического советника спецпредставителя Ирана по Афганистану, что продление вступило в силу с 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Касаб заявил, что это решение было принято по просьбе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с одобрения специального представителя президента Ирана по делам Афганистана Каземи Коми.

По его словам, предпринимаются меры в области развития железнодорожных связей, закупок сырья, поставок нефтепродуктов, расширения приграничного сотрудничества и создания инфраструктур на границах.

Отметим, что недавно министерство промышленности и торговли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о подписании контракта на поставку нефтепродуктов, газа и пшеницы из России в Афганистан.

В министерстве добавили, что ежегодно из России в Афганистан будет импортироваться 1 миллион тонн бензина, 1 миллион тонн дизельного топлива и 500 тысяч тонн сжиженного газа.

Следует отметить, что на рынках Кабула цены на нефтепродукты значительно выросли.