Брюссель, 5 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Диверсии, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», будут одной из тем обсуждения на саммите Евросоюза, который состоится 7 октября. Об этом 5 октября рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, и в том числе на саммите ЕС в пятницу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что теракты на «Северных потоках» требуют международного расследования.